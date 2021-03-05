7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، موسيماني يهدد نجوم الأهلي بالدكة حال التهاون في مباراة فيتا كلوب، و باتشيكو يعيد أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك أمام الترجي بدوري الأبطال.

موسيماني يهدد نجوم الأهلي بالدكة حال التهاون في مباراة فيتا كلوب

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي نجوم الفريق الأحمر خاصة لاعبي الخط الأمامي، باستغلال الفرص التي يحصلون عليها، لاسيما بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين، وحذرهم من التجميد والبقاء على الدكة حال عدم استغلال فرصة المشاركة التي يحصلون عليها، لاسيما مع تواجد عدد كبير من اللاعبين في القائمة الحمراء يترقبون فرصة المشاركة الأساسية، خاصة بعد اقتراب عودة اللاعبين المصابين مثل وليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن.

باتشيكو يعيد أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك أمام الترجي بدوري الأبطال

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق علي عودة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق إلي التشكيلة الرئيسية امام الترجى التونسي غدا السبت بعد غيابه عن المباريات الفترة الأخيرة وخوفا من تعرضه للإجهاد عقب خوضه مباريات الزمالك كاملة منذ بداية الموسم الماضي.

خروج علي معلول من حسابات الأهلي أمام فيتا كلوب

خرج التونسي علي معلول من حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال مباراة النسور الحمر ضد فيتا كلوب غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية اللاعب الفنية بشكل كامل، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات عقب انتهاء المباراة، ويكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة بالدوري يوم 10 مارس الجاري.

مجلس الأهلي يناقش ملفات رياضية ويحدد رئيس بعثة الفريق بالكونغو في اجتماع 8 مارس

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد أجتماعاً يوم الأثنين المقبل من أجل مناقشة عدة قضايا وأمور خاصة بالقلعة الحمراء سواء فيما يتعلق بالعملية الإنشائية أو الملفات الكروية أو النشاط الرياضي.

المنتخب يستخرج تأشيرات لـ7 حراس مرمى فى رحلة كينيا

بدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، فى استخراج تأشيرات لسبعة حراس مرمى قبل رحلة كينيا المقرر لها يوم 22 مارس الجارى، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الكينى يوم 25 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

انفراجة في تجديد عقد كريم العراقى مع المصري

اقترب كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدى من تجديد عقده، بعدما توصل إلى إتفاق مع مسئولى ناديه، على عقد جلسة خلال الأيام القادمة لتقريب وجهات النظر ووضع الرتوش النهائية على الأمور المادية وإنهاء الأزمة.

سيراميكا يلغى ودية سبورتنج قبل مواجهة الزمالك

ألغى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا المباراة الودية التي كان مقررًا إقامتها عصر الجمعة أمام سبورتنج، في إطار استعدادات الفريق لخوض الزمالك.