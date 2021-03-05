شكرا لقرائتكم خبر عن كشري يعلن التشكيل الرسمي للإنتاج الحربي أمام الاتحاد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشري المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور

خط الدفاع: طارق ابو العز ومحمد تاحا و محمود بازوكا وأحمد علي.

خط الوسط: وحميد ماو ومحمد غنام وعبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: مصطفى البدري ممادو نياز ومحمد فييرا.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم: محمد عصام الغندور ومحمد الحضري في حراسة المرمى، علي فتحى، محمد رمضان ، معاذ الحناوي ، محمد بازوكا ، ابراهيم عبد الخالق ، محمد عبد المجيد ، عبد الرحمن اللمبي ، أحمد عفيفي ، أحمد صابر ، غنام محمد ، عبد الرحمن شيكا ، محمد طلعت ، حميد ماو ، محمد فييرا ، أمادو نياص ، طارق أبو العز ، محمد تاحا ، مصطفى البدري.

يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 8 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري قبل أن ينجح فى إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل مع انبى ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول مسابقة الدوري.