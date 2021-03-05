شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تحيى ذكرى وفاة والدها حسن مختار: خمس سنين تقال فعلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، الذكرى الخامسة لوفاة والدها الكابتن حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل يوم الخامس من مارس عام 2016، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 72 عاما.



الكابتن الراحل حسن مختار

ونشرت أميرة، صورا لوالدها ووالدتها، عبر حساب والدتها رجاء الجداوى، عبر انستجرام، صحبتها بتعليق: "خمس سنين تقال فعلا، الله يرحمك يا بابى ويرحمك يا مامى".



الراحلان حسن مختار ورجاء الجداوى

وسبق وكشفت أميرة مختار، عن صورة نادرة لوالدتها الراحلة رجاء الجداوى وزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق، "الله يرحمكم يا حبايبى.. حب استمر 46 سنة، كله احترام متبادل وتقدير وحنية متناهية ومودة ورحمة، فى الجنة ونعيمها يا حبايبى إن شاء الله، ويارب تكونوا مع بعض زى ما كنتوا بتتمنوا".



الراحل حسن مختار

ويعد حسن مختار، واحدا من أفضل حراس مرمى مصر والعالم العربى، لما حققه من إنجازات كلاعب وكمدرب، فهو حارس الدراويش الأسطورى، و ولد فى 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد ولعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63/64 ثم مع نادى القناة، وكان الأخير قد هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.





وانضم حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذى تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب فى ذلك الوقت مع نادى القناة بدورى الدرجة الثانية قبل عودة النادى فى العام الثانى للعب فى الدورى الممتاز عام 1967.

ودرب حسن مختار، كل حراس المرمى الأفذاذ أمثال إكرامى، ثابت البطل، عادل المأمور، أحمد شوبير، أحمد ناجى، أيمن طاهر، نادر السيد، مصطفى كمال، عصام الحضرى، طارق سليمان، وشريف إكرامى وأحمد إكرامى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وغيرهم من نجوم حراس مرمى مصر، وكان هو أول من اكتشف عصام الحضرى.