اخبار الرياضه

إصابة متحدث الأهلى وأسرته بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة متحدث الأهلى وأسرته بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف فؤاد المتحدث باسم النادى الاهلى ، عن إصابته وزوجته و ابنه بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، بعد ظهور الاعراض عليهم ، و خضوعهم للمسحة الطبية .

ونشر فؤاد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن اصابتهم ، حيث كتب :" الحمدلله دائماً وأبدًا.. إيجابي كورونا وكمان زوجتي وابني، أدعوا الله أن يحفظكم جميعا».

وتم عزل المتحدث باسم النادى الأهلى وزوجته و ابنه ، وفقا للبروتوكول العلاجى و الطبى  ، مع التزام بالتعليمات الطبية ، لحين تحول المسحات الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية .

 و أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالاهلى ، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا