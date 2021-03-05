شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة متحدث الأهلى وأسرته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف فؤاد المتحدث باسم النادى الاهلى ، عن إصابته وزوجته و ابنه بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، بعد ظهور الاعراض عليهم ، و خضوعهم للمسحة الطبية .

ونشر فؤاد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن اصابتهم ، حيث كتب :" الحمدلله دائماً وأبدًا.. إيجابي كورونا وكمان زوجتي وابني، أدعوا الله أن يحفظكم جميعا».

وتم عزل المتحدث باسم النادى الأهلى وزوجته و ابنه ، وفقا للبروتوكول العلاجى و الطبى ، مع التزام بالتعليمات الطبية ، لحين تحول المسحات الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية .

و أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالاهلى ، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.