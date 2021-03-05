شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يشكر السفير المصري فى تونس ويؤكد : لم يترك البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، الشكر إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، بعد استقباله البعثة البيضاء في منزله، على هامش تواجدها هناك، استعدادا لخوض الفريق الكروي، مباراة الترجي التونسي في السادسة مساء غدا السبت، بملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



عماد عبد العزيز يهدي السفير المصري درع الزمالك

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن السفير المصري لم يترك البعثة منذ أن وصلت إلى تونس، وهو متابع جيد للرياضة وداعم لكل الأندية التي تصل تونس.

ومن جانبه وجه إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، الشكر لمسؤولي نادي الترجي التونسي على حسن الاستقبال وتوفير كل طلبات الزمالك، متمنيا إقامة مباراة قوية تليق باسم الناديين، وأن يكون التوفيق حليف الفريق.

وأوضح طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك، أنه يشعر وكأنه في بلد في ظل دعم السفير وتواجده مع البعثة في كل مكان، موجها الشكر للنادي التونسي على توفير سبل الراحة لبعثة النادي.

وحرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، على الترحيب ببعثة نادي الزمالك، المتواجدة حاليا في رادس استعدادا لخوض مباراة الترجي.

وقال السفير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: "نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين".

وأضاف السفير: "الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".

فيما منح اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، درع وشعار وميدالية النادي إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، كما منح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، قميص الزمالك للسفير موقعا من جميع لاعبي الفريق.