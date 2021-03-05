شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدي السفير المصري فى تونس درع النادي وقميص موقع من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، درع وشعار وميدالية النادي إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.



الزمالك يهدي السفير المصري درع النادي

كما منح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، قميص الزمالك للسفير موقعا من جميع لاعبي الفريق.



أشرف قاسم يداعب السفير



أشرف قاسم يهدي السفير المصري قميص الزمالك موقع من اللاعبين

وأشاد رئيس الزمالك، بالدور الكبير الذي تبذله السفارة المصرية وعلى رأسها السفير إيهاب فهمي، مع بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس.



صورة تذكارية لمسئولي الزمالك مع السفير

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، في السادسة مساء غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخري، يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق الكروي، بعد قليل في فندق الإقامة بتونس، للحديث عن مباراة الترجي التونسي وذلك قبل توجه المدرب البرتغالي لملعب رادس، لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قبل مران الزمالك الأخير، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي "الكاف" المتبع، قبل المباريات الأفريقية.

فيما أقيم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، صباح اليوم، و أسفر عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه الرسمي والأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق الترجي التونسي زيه التقليدي أمام الزمالك.