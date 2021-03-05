شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يهنئ شقيقته حبيبة بعيد ميلادها.. اعرف قالها ايه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، بعيد ميلاد شقيقته حبيبة، الذى يوافق اليوم الجمعة 5 مارس، متمنيا لها عاما وأوقاتا سعيدة، حيث عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع شقيقته، صحبها بتعليق: "كلما تقدمتى فى السن كلما أدركت كم هي نعمة لك، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتى".



شريف وحبيبة

وسبق وهنأ رمضان صبحى، نجم نادى بيراميدز، زوجته "حبيبة إكرامى"ابنة الكابتن إكرامى الشحات، حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الجمعة، 5 مارس، متمنيا لها عاما سعيدا لأجمل فتاة فى حياته.



رمضان صبحى وزوجته حبيبة إكرامى

ونشر صبحى، صورة جمعته بزوجته حبيبة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة فى حياتى والتى تسعدنى دائما".





ونشر رمضان، أيضا، صورا أخرى مع زوجته حبيبة، عبر ستورى حسابه على انستجرام، فى مناسبات مختلفة، صحبها بتعليق: "بحبك".



رمضان وحبيبة