شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا.. "قائد وساحر وأسطورة" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر الحساب الرسمى على "تويتر" بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا، الذى يوافق اليوم 5 مارس، حيث أتم عامه الـ35، ونشرت فيديو لأهدافه الحاسمة فى البطولات الإفريقية.

ونشر "الكاف" عبر حسابه على موقع تويتر "فيديو" للعديد من أهداف شيكابالا وعلق عليها: "قائد .. ساحر .. أسطورة .. عيد ميلاد سعيد لأسطورة نادي الزمالك".



الكاف

يأتى هذا بعدما كان عدد كبير من نجوم الأهلى والزمالك والكرة المصرية، قد حرصوا على تهنئة "شيكابالا"، بمناسبة عيد ميلاده 35، متمنين له عاما سعيدا ومزيدا من التألق فى مشواره الكروى، مثلما حصل مع مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، حين نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع النجم شيكابالا، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى"، كما نشر النجم المصرى محمد الننى، المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى، صورة أيضا مع شيكابالا، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا ساحر".



شيكا

وهنأ النجم مصطفى محمد، المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى، ناشرا صورة مع شيكابالا، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا ساحريكا"، وأيضا المغربى أشرف بن شرقى، الذى نشر أيضا صورة مع قائد الزمالك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا شيكابالا".