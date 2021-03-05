شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا للمنتخب الأولمبى: أى لاعب غير مقيد فى القائمة المفتوحة لن يكون فى النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بضرورة وضع إسم أى لاعب يفكر فى ضمه للأولمبياد فى القائمة المفتوحة التى سيتم إرسالها بحد أقصى يوم 9 ابريل المقبل.

وأوضح الفيفا فى الخطاب أن أى لاعب لن يقيد فى القائمة المفتوحة لأولمبياد طوكيو، لن يكون بمقدور المنتخب ضمه فى القائمة النهائية بعد ذلك، حيث تنص لوائح البطولة على إدراج أى لاعب أو إدارى أو طبيب فى القائمة المفتوحة على أن يتم الاختيار من هذه الأسماء فقط فى القائمة النهائية للأولمبياد.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مد فترة قيد اللاعبين فى القائمة المفتوحة للأولمبياد حتى 9 ابريل المقبل لحين حسم المنتخبين المتأهلين من أمريكا الشمالية.

واستقر شوقى غريب، على قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى القائمة المفتوحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

وقال غريب لـ"الخليج 365" إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر، خاصة أنه لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة المفتوحة وكذلك الأولية حتى يحتفظ بفرص انضمامه انتظارًا للقائمة النهائية.

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

يذكر أن المنتخب الأولمبى توج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل للأولمبياد طوكيو 2021 بجانب كوت ديفوار وجنوب افريقيا.