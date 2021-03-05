شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين، الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو

وتضم قائمة لاعبى الاتحاد السكندرى لمباراة الإنتاج الحربي 22 لاعبا، هم: محمد صبحى، صبحى سليمان، صبري رحيل، دايمون لوى، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيى، خالد الغندور، مروان عطيه، أحمد مانجا، حسام عاشور، فوزى الحناوي، عبد الغنى محمد، عمار حمدي، أحمد حجى، عبد السميع ابراهيم، محمد الصباحى، اوكوى، رزاق سيسيه، أحمد راشد و روماريو.

وأعلن عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادى الاتحاد السكندري سلبية المسحة التي أجراها النادي لجميع اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري قبل مواجهة الإنتاج الحربين واكد الأشلم لـ"الخليج 365" سلامة جميع أفراد المنظومة الكروية بالاتحاد، موضحا أن الجهاز الطبي تلقى تعليمات من إدارة النادى بالاستمرار في عمل المسحات لحين التوصل لحل مع اتحاد الكرة بشأن تحمل نفقاتها.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.