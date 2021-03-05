شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يرحب بالزمالك فى منزله ويؤكد : الشعب التونسي يحب الكرة ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، على الترحيب ببعثة نادي الزمالك، المتواجدة حاليا في رادس استعدادا لخوض مباراة الترجي.

وقال السفير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: "نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين".

وأضاف السفير: "الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، في السادسة مساء غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فيما منح اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، درع وشعار وميدالية النادي إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، كما منح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، قميص الزمالك للسفير موقعا من جميع لاعبي الفريق.

وأشاد رئيس الزمالك، بالدور الكبير الذي تبذله السفارة المصرية وعلى رأسها السفير إيهاب فهمي، مع بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس.

وتسود حالة تفاءل داخل بعثة الزمالك في تونس قبل ساعات من مباراة الترجي، في ظل حالة تركيز اللاعبين الشديدة والتي لاحظها مسئولو البعثة البيضاء، في ظل وجود رغبة قوية في العودة للقاهرة بعد تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

وسادت حالة إرتياح داخل بعثة الزمالك، بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها اللاعبين وكافة أفراد البعثة ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الترجي والتي جاءت سلبية ليكون جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة بطل تونس في السادسة من مساء السبت ويصبح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، قادر على الاستعانة بأى لاعب متواجد في القائمة وفقا لرؤيته الفنية.