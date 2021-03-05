شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أداء لاعبو الزمالك لصلاة الجمعة في فندق الإقامة بتونس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صور أداء أعضاء البعثة البيضاء، صلاة الجمعة، في فندق الإقامة بتونس، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة، المتبعة داخل الفندق منذ وصول البعثة البيضاء إلى هناك مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بملعب رادس.



صلاة الجمعة لبعثة الزمالك

وخصص مسئولو نادي الزمالك، قاعة كبيرة داخل فندق الإقامة بتونس لأداء صلاة الجمعة، بعد رفض الخروج من الفندق بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة المتبعة خوفا من إصابة أحد أفراد البعثة بفيروس كورونا قبل المباراة المرتقبة.



خطبة الجمعة من داخل مقر إقامة الزمالك فى تونس

وتوافد لاعبي الزمالك على القاعة المخصصة داخل الفندق لأداء صلاة الجمعة، حيث حضر كافة أفراد البعثة لأداء صلاة الجماعة سويا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين كافة المتواجدين في القاعة، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.



بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء جهاز الكرة والجهاز الفني على الاستماع لخطبة الجمعة قبل أداء الصلاة.



أشرف قاسم يستمع لخطبة الجمعة



بعثة الزمالك أثناء أداء صلاة الجمعة



بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة فى تونس



لاعبو الزمالك يستمعون لخطبة الجمعة

وتأكد مسئولو نادي الزمالك من سلبية نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها اللاعبين وكافة أفراد البعثة ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الترجي ليكون جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة بطل تونس في السادسة من مساء السبت ويصبح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، قادر على الاستعانة بأى لاعب متواجد في القائمة وفقا لرؤيته الفنية.

وتتحرك حافلة الزمالك من فندق الإقامة بتونس إلى إستاد رادس الذى سيستضيف مباراة الترجي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، لخوض آخر مران قبل مباراة الغد، حيث يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.