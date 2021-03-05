قمصان: الأهلي يتمتع بالثقة رغم الغيابات.. ومواجهة فيتا صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي أن فريقه يتمتع بالثقة رغم الغيابات التي يعاني منها في الوقت الحالي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال قمصان إن فريقه يستهدف تعويض الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الماضية بالعودة للانتصارات على حساب فيتا كلوب.

ويحل فيتا كلوب ضيفاً على الأهلي في تمام التاسعة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة في مجموعات دوري الأبطال، حيث يأمل حامل اللقب في تحقيق الفوز لتصحيح مساره.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي لديه هدف واضح في المباراة وهو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث كاملة، قبل مواجهة الفريق ذاته بعد أيام في الكونغو من أجل تحقيق انتصار جديد يقرب الفريق من ربع النهائي.

وأضاف مدرب الأهلي المساعد :"الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في كل اللاعبين رغم الغيابات التي تضرب الفريق، ونعلم أن أي لاعب متاح في القائمة يمكنه تعويض أي نقص في الصفوف".

وشدد قمصان على أن مواجهة فيتا كلوب ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حرص على مشاهدة بعض مباريات الفريق الكونغولي الأخيرة للتعرف على نقاط ضعفه وقوته قبل المواجهة.