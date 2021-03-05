دجلة يتعادل مع الإسماعيلي في صراع القاع بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل وادي دجلة مع ضيفه الإسماعيلي سلبيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 للدوري المصري الممتاز.

فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، ليتقاسمان نقاط المباراة ويفشل كل منهما في تحسين وضعه والهروب ولو بشكل مؤقت من صراع القاع.

وتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 بدلا من المركز قبل الأخير في الدوري رافعا رصيده إلى 10 نقاط من 14 مباراة، وظل وادي دجلة متذيلا لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 15 لقاء.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبدالمنصف، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، إسحاقو يعقوبو، أحمد عفيفي، محمد هلال، رودني أنتوي، جورجينيو، صلاح أمين، محمد رضا بوبو.

تشكيل الإسماعيلي: محمد مجدي، حسين السيد، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد عادل، مصطفى فارس، عماد حمدي، محمد الشامي، شكري نجيب، بينسون شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.