الزمالك يشكر "الترجي".. وسفير مصر في تونس يستقبل البعثة في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

رحبّ السفير المصري في دولة تونس، إيهاب فهمي ببعثة فريق الزمالك التي تتواجد في رادس؛ استعداداً لمباراة الترجي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأورد الموقع الرسمي لنادي الزمالك،اليوم الجمعة، على لسان السفير المصري في تونس قوله:"نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين، الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".

ومن جانبه، توجه عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، بالشكر إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، مشيراً إلى أن السفير المصري لم يترك البعثة، منذ أن وصلت إلى تونس، :"هو متابع جيد للرياضة وداعم لكل الأندية التي تصل تونس".

ووجه كذلك إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، الشكر لمسؤولي نادي الترجي على حسن الاستقبال وتوفير كل طلبات الزمالك، متمنيًا إقامة مباراة قوية تليق باسم الناديين، وأن يكون التوفيق حليف الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الترجي، يوم غد السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.