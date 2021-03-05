سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم الجمعة، قبل أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة.

ويفقد فريق الأهلي في تلك المباراة جهود محمود عبدالمنعم كهربا للإيقاف بقرار من إدارة الكرة لمدة شهر وعلي معلول ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.