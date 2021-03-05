بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتقام مواجهة الاتحاد والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

خطف الاتحاد المركز الثالث من جاره “أهلي جدة” في الجولة الماضية، بعدما خسر الأخير أمام “الفيصلي”، وانتصر العميد على “القادسية”.

وجمع الاتحاد 35 نقطة من 21 مباراة، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل 8 مرات، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، ودخل مرماه 22، ويفصله 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الهلال، و8 نقاط عن المتصدر “الشباب”.

على الجهة المقابلة، تلقى الوحدة خسارته الثانية تواليًا في الدوري السعودي بالجولة الماضية أمام “الباطن”، ليظل بانتصارين في آخر 10 جولات.

ويقبع الوحدة في المركز الـ11 بجدول الترتيب وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وفي رصيده 27 نقطة جمعها من 21 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في 10 مناسبات.

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