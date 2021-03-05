بث مباشر | شاهد الهلال والرائد في الدوري السعودي “كورة لايف”

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “الهلال والرائد” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والرائد” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتقام مواجهة الهلال والرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

عاد نادي الهلال إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي بالجولة الماضية من بوابة “الفتح”، بعد خسارته في الكلاسيكو أمام “النصر”، ليحافظ على آماله في المنافسة على اللقب لفترة أطول.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “الشباب”، وجمع الموج الأزرق 39 نقطة من 21 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

على الجانب الآخر، بعد 3 هزائم متتالية، حقق الرائد انتصاره الثاني على التوالي في الجولة الماضية أمام “العين”، ليخرج من منطقة الهبوط، ويبتعد عنها بفارق الأهداف.

ويقبع الرائد في المركز الـ12، وفي رصيده 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل في 3، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

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