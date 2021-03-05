بث مباشر | مشاهدة مباراة العربي والسالمية في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “العربي والسالمية” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري الكويتي stc.

ينقل بث المباشر مباراة “العربي والسالمية” على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الكويتي “ابراهيم الهشال”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق القطري “منتصر الازهري”.

وتقام مواجهة العربي والسالمية على استاد صباح السالم، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية والكويت، 16:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت جرينتش.

يتطلع النادي العربي إلى تحقيق الانتصار على السالمية اليوم، من أجل استعادة الصدارة التي فقدها لصالح “القادسية” الفائز على “خيطان” لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد العربي في المركز الثاني وفي رصيده 11 نقطة، جمعها من 3 مباريات، وتعادلين، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 9 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.

على الجهة المقابلة، صعد السالمية إلى المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما حقق انتصاره الثاني في الدوري الكويتي هذا الموسم أمام “الفحيحيل” بالجولة الماضية.

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