شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. 171 لقطة مضيئة تلخص مسيرة شيكابالا في الملاعب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم الموافق الخامس من مارس بعيد ميلاده الخامس والثلاثين.

شيكابالا، ابن النوبة الأصيل، معشوق جماهير الزمالك يمتلك في جعبته سجلاً حافلاً من الأهداف سواء على مستوى التسجيل أو الصناعة عبر مشواره الكروي المميز بقميص عدد من الأندية، وعلى رأسهم القميص الأبيض.

وانتزع شيكابالا اّهات عاشقي المستديرة من خلال 171 لقطة مضيئة عبر رحلته بالملاعب مع الأندية التي دافع عن ألوان قميصها، فضلاً عن مسيرته مع منتخب مصر الأول.

وسجل «الأباتشي» 75 هدفاً في مشواره مع المستديرة بواقع 53 منهم مع الزمالك و10 مع الرائد السعودي و4 أهداف مع الوصل الامارتي، ومثلهم بقميص باوك اليوناني وهدفين بقميص الاسماعيلي وهدف خلال رحلته مع أبولون اليواني ومثله بقميص منتخب مصر الأول.

أما على مستوى صناعة الأهداف، فحدث ولا حرج عن صاحب اللمسات الساحرة التي ساهمت في أهداف ملعوبة خلال مشواره، والتي وصلت للرقم 96.

وصنع «شيكا» 70 هدفاً لمصلحة الزمالك، و8 مع باوك و5 للرائد و4 خلال مسيرته مع الوصل، و4 أهداف بقميص الدراويش، و«أسيست» وحيد مع أبولون، والمساهمة في 4 أهداف أخرى مع منتخب مصر الأةل خلال 32 مباراة دولية رسمية.