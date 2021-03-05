الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر يختتم تدريباته

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداده لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. شهد المران خوض تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا. وكان موسيماني قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم شهدت تحفيظ اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بمواجهة الغد. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي غدا.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر يكشف مصير الشحات من لقاء الغد

انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

وكان الشحات قد غادر مران الأهلي أمس بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في المران، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته. ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. محاضرة فينة للاعبين بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي لمواجهة فيتا كلوب والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال محاضرة الفيديو، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب غدا السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا. وتضم مجموعة الأهلي إلى جانب فيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا .. والأحمر يعلن نتيجة مسحة اللاعبين

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي. ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني للقاء

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عقد اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع من الأهلي، سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وكرم عطا، إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي.

كما حضر الاجتماع النيجيري علي إبراهيم، المنسق العام، والأوغندي، مايك ليتي المراقب، وإيناس مظهر مسئول الإعلام بالكاف، والدكتور محمد سلطان، المراقب الطبي ومسئولي نادي فيتا كلوب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر. ويرتدي فيتا كلوب القميص الأخضر والشورت الأسود ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وصول الفريقين إلى الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.