شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يحصد فضية بطولة روما الدولية في المصارعة الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب المصري للمصارعة والمصنف الثاني عالمياً، الميدالية الفضية تحت وزن 130 كجم، ضمن منافسات بطولة روما الدولية للمصارعة الرومانية المقامة حاليًا بالعاصمة الإيطالية. وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية من اللاعب التركي «ريزا كايالب» صاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو، وبرونزية أولمبياد لندن.

وكان منيع قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على اللاعب التشيكي «استبيان» في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1، ليصعد للدور نصف النهائي ويتغلب على المصارع الهندي «نافين» بنفس النتيجة.

وقال عبد اللطيف منيع لـ«المصري اليوم»: «أشعر بالفخر لرفع العلم المصري بذلك المحفل الدولي والحصول على الميدالية الفضية» وتابع: «مازال أمامي الكثير من الأحلام والطموحات التي اسعى لتحقيقها، وأود أن أشكر عائلتي على دعمهم لي خلال مشواري الرياضي، وكذلك أندية وادي دجلة لثقتها ودعمها لي سواء على الجانب المادي أو المعنوي مما ساعدني على التقدم في التصنيف العالمي من المركز الرابع للثاني خلال عام واحد».

يذكر أن عبد اللطيف منيع قد حجز مقعده لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ برفقة المنتخب المصري للمصارعة الرومانية.