شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب يجدد الصراع بين إبينيجي و موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فيتا كلوب الكونغولي ضيفاً ثقيلاً على الأهلي المصري، غدًا السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بستاد القاهرة.



ويشهد اللقاء صراعًا تكتيكيًا خارج الخطوط بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وفلوران إبينيجي المدير الفني لفيتا كلوب، وهي المواجهة التي تتكرر للمرة الثالثة بين المدربين. وسبق أن تقابل إبينيجي وهو مدرب لفريق فيتا كلوب مع موسيماني، حين كان الأخير مدربًا لصن داونز في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

وفاز فيتا كلوب في الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف ثم خسر بنتيجة 1-2 وتأهل الفريق الكونغولي بالفعل إلى مرحلة المجموعات، قبل صدور قرار إداري من الكاف باستبعاد فيتا كلوب، لإشراكه لاعب موقوف في لقاء صن داونز.

المثير أن صن داونز صعد بهذا القرار الإداري لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، ثم استكمل مشواره وتوج باللقب وقتها تحت قيادة موسيماني.