شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز غيابات الاهلى و التشكيل المتوقع لمباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد الأهلي جهود عدد من أبزر لاعبيه خلال مواجهة فيتا كلوب التي ستقام السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا أبزرهم لاعبه المخضرم وليد سليمان والتونسي على معلول بجانب محمود كهربا الموقوف لأسباب تأديبية.



وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى، ومحمد هانى وياسر ابراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى افشة وحسين الشحات ووالتر بواليا وجونيور اجايى.

ويؤدى الأهلى مرانة الختامى اليوم تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى وينتظر أن يتضمن المران التركيز على مراجعة الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة للمشاركة في المباراة.