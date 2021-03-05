شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيتا كلوب يتحدى الاهلى : جاهزون ولا نخشى بطل أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى لفريق فيتا كلوب الكونغولى درجة الاستعداد القصوى قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الاهلى المقررة السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام على ملعب استاد القاهرة، ويؤدى الفريق الكونغولى المران الختامى اليوم وسط حالة من التكتم للتشكيلة والخطة التي ينوى المدير الفنى للفريق فلوران إيبينجي خوض اللقاء بها .

من جانبه أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب، على جاهزية فريقه، لخوض مواجهة الأهلي. وقال إيبينجي في تصريحات صحفية، الأهلي لا يخيف فيتا كلوب، لست خائفا من الأهلي، على الرغم من أن الفريق المصري مرشح للفوز، في المباراتين المقبلتين، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا.

وأضاف: يجب أن تكون لنا كلمتنا في المباراتين، نحن لا نريد أن نكون ضيوفا في اللقاءين، وندع الأهلي يحقق ما يريده، نحن سوف نلعب من أجل تحقيق أهدافنا.