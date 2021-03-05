شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد القوة الضاربة قبل مباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني لبيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، دفعة قوية قبل مباراته مع أسوان، المقررة غدًا السبت، فى الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، بعد عودة الثنائي عبدالله السعيد، قائد الفريق، وأحمد الشيخ، الجناح الأيمن، إلى التدريبات بصورة طبيعية بعد الغياب للإصابة. وأصبح الثنائي جاهزًا لخوض لقاء أسوان، بعد أن تعافى «السعيد» من إصابته في العضلة الأمامية، وأيضًا «الشيخ» الذي عانى إصابة عضلية.

وشهد مران الفريق الأخيرعودة المدافع أسامة جلال، الذي تعرض للإصابة في لقاء الجونة بالدوري، حيث أصبح «جلال» جاهزًا بعدما تخلص من إصابته التي تعرض لها.

وتُقام المباراة فى السابعة مساء غد السبت، على ملعب بتروسبورت، ويدخل بيراميدز اللقاء برصيد 22 نقطة فى المركز الخامس، ويسعى لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، اليوم، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى بالجدول، وذلك بعد فوزه الأخير على المصرى بهدفين مقابل هدف.