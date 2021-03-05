شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا .. موعد اللقاء والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري يخوض لقاءً هامًا ومرتقبًا أمام فريق الترجي التونسي غدا السبت الموافق 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء الذي يقام على أرض الملعب الأوليمبي، حمادي العقربي، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويتم إذاعته على قنوات بين سبورت الشكبة المالكة حصريا لمباريات البطولة الإفريقية الأقوى في القارة السمراء.

حافظ الترجي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، بعد التعادل الذي يعتبر في مصلحة الفارس الأبيض مع مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نادي الزمالك، ويتذيل تونجيت السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك – الترجي التونسي

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي