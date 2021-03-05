شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلى و فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقام السبت 6 مارس 2021 على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة 3 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي سيبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .



ويواجه الأهلي المصري السبت ضيفه فيتا كلوب في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة .

ويدخل الأهلي اللقاء محملاً برغبات الفوز حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة برصيد ست نقاط .

وتنقل مباراة أون تايم سبورت على البث الأرضي المباراة

تستطيع مشاهدة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب .