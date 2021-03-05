شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينفذ نصيحة أيمن عبد العزيز في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مصطفى محمد، نجم المنتخب الوطنى والمحترف في جالاتا سراى التركى، في تنفيذ نصحية أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق والذي سبق له خوض تجربة احترافى تركيا من عام 2000 حتى 2011 ولعب لأندية كوجالي سبور ومالاتياسبور وجنتشلربيرلجي وطرابزون سبور، في تعلم اللغة التركية للمساهمة في التفاعل مع المسوؤلين والجماهير التي تعشقة خصوصاً بعد تالقة مع جالاتا سراى وقامت الجماهير التركية بعمل أغنية خاصة للاناكوندا المصرى .

وكان أيمن عبدالعزيز قال موجها حديثة لمصطفى محمد: «نصيحتي له هي أن يتعلم اللغة التركية في أسرع وقت.

وأوضح: «تعلم اللغة سيساعده وسيجعل إدارة النادي تساعده أكثر وسيشعر الجميع أنه يرغب بالاستمرار مع الفريق وسيجعله أقرب لكل المسؤولين والجهاز الفني وسيشعرون أنه مهتم بالدوري والفريق.

وأحال الاتحاد التركي لكرة القدم، الدولي المصري مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط «التأديب» بسبب تلقيه الطرد في مباراة فريقه الماضية ضد أنقرة جوجو والتي انتهت بخسارته بهدفين لهدف في المواجهة التي أقيمت في الدوري التركيم، وذلك بعد ساعات قليلة من بيان ناديه الرافض لقرارات حكم المباراة وتقديم احتجاج رسمي على العقوبة المنتظرة على الأناكوندا.

وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان رسمي عبر موقعه عن إحالة مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط وفقاً للمادة 43 من لائحة العقوبات في بطولة الدوري.

كما ضم البيان إحالة العديد من الوقائع في بطولة الدوري التركي إلى لجنة الانضباط بسبب المشاكل التي حدثت في معظم مباريات الجولة الثامنة والعشرين.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف مع جالاتا سراي في 6 مباريات، من بينها 5 أهداف في الدوري التركي، منذ انضمامه للفريق شهر يناير الماضي، خلال موسم الانتقالات الشتوية، قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.