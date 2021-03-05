شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سبب تبديل محمد صلاح أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول علامات استفهام، عندما أخرج هدافه محمد صلاح في الهزيمة 1-0 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، لكن المدرب الألماني دافع عن قراره قائلاً إن «قوة المباراة كانت تؤثر» على المهاجم المصري.

وأشرك كلوب أليكس تشامبرلين بدلاً من صلاح، هداف الدوري برصيد 17 هدفاً، في الدقيقة 62 عندما كان ليفربول يحاول تعويض تأخره، إذ تقدم ميسون ماونت للفريق الضيف في الشوط الأول.

وقال كلوب: «في تلك اللحظة بدا أن قوة المباراة كانت تؤثر على صلاح، ولم أرد المخاطرة، الأمور على ما يرام، أتخذ القرارات التي أعتقد أنها مناسبة في تلك اللحظة، أشركت اللاعبين الذين يتمتعون بالحيوية، صلاح بدا أنه يعاني قليلاً فقد لعب العديد من المباريات، كان يمكنني إخراج ماني أو فيرمينو، هذا واضح، لكن في تلك اللحظات بدا أنه صلاح».

وكسر ليفربول الأرقام القياسية في الموسم الماضي في طريقه إلى لقبه الأول في دوري الأضواء في 30 عاماً، لكنه تأثر في الموسم الجاري بسبب الإصابات وتراجع للمركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخراً بأربع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وخسر فريق المدرب كلوب خمس مباريات متتالية على أرضه في الدوري لأول مرة في تاريخه، ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح في أنفيلد في عشر ساعات.