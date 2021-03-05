شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على مكان تدريب كهربا بعد معاقبته في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، موقف محمود كهربا من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد مباراة الأهلى مع فيتا كلوب التي ستقام غدا السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الدورى الممتاز.

ويخوض كهربا لاعب الأهلي مراناً في صالة «الجيم» غداً السبت، على أن يواصل التدريبات المُنفردة في الجيم خلال تدريبات الأهلي الجماعية لحين البت في مصيره من المران الجماعي للأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه شهراً عن المباريات؛ بسبب عدم التزامه حسبما أعلن مسؤولو الأهلي مساء أمس الأول، الأربعاء.

وسيتدرب كهربا في «جيم» النادي وبشكل منفرد على أن يتم تحديد مصيره من التدريبات الجماعية عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها التاسعة من مساء غد، السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعلات بدوري أبطال إفريقيا .