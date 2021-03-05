غوارديولا يوجه نصيحة لفيل فودن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

رحب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالتحسن السريع الذي طرأ على مستوى أداء لاعب فريقه فيل فودن، لكنه حث لاعب الوسط الشاب على التحلي بالهدوء، وتنويع إيقاع أدائه، من أجل تحقيق المزيد من التطور والتحسن. لعب فودن (20 عاماً)، الذي يتوقع له كثيرون مستقبلاً كبيراً دوراً بارزاً في صفوف فريقه بالموسم الحالي، محرزاً 11 هدفاً، إلى جانب الاسهام في صنع ستة أهداف أخرى في جميع المنافسات. وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية: "لاعب من الطراز الأول فعلاً، لكنه لا يزال يؤدي بإيقاع واحد، وعليه اللعب بإيقاعات متنوعة، حتى يصبح لاعباً استثنائياً". وأضاف: "اللعب في خط الوسط يتطلب الهدوء، لا يزال عمره 20 عاماً، ولديه طاقة هائلة للقيام بكل شيء". وتابع: "هذا لا يعني أنه لابد أن يتغير الآن، هذه أمور تأتي مع الوقت، ومع تعاقب المواسم، أي لاعب عمره 28 عاماً مستواه أفضل مما كان عليه عندما كان عمره 20، لكنه يملك الرغبة في تحقيق ذلك، وهو يحب النادي، وأنا على ثقة بأنه سيفعل المطلوب". وظهر فودن لأول مرة في تشكيلة السيتي قبل أربعة أعوام، عندما شارك بديلاً في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام فينوورد الهولندي، لكنه لم يشارك كثيراً خلال آخر موسمين، ما آثار تكهنات عن إمكانية انتقاله من النادي. وعن ذلك قال غوارديولا: "فودن أظهر أنه يملك المهارات والقدرات التي تؤهله للاستمرار مع سيتي. وبكل جدارة ينفرد السيتي بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق 14 نقطة على جاره مانشستر يونايتد، قبل المواجهة بينهما الأحد المقبل.

