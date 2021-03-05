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إصابتان بكورونا في سبيزيا عقب مباراة يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

أكد نادي سبيزيا الإيطالي اليوم الجمعة، أن حارس مرماه إيفان بروفيديل كان من بين حالتين ثبتت إصابتهما بفيروس بعد المباراة التي خاضها الفريق ضمن منافسات الأسبوع الحالي، أمام يوفنتوس الذي ثبتت فيه إصابة الأوروغوياني رودريغو بينتانكور أيضاً. وجاءت نتيجة بروفيديل (26 عاماً) إيجابية الخميس، إلى جانب أحد الموظفين في الفريق. وأكد النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء أن "عضواً في الفريق الأول واللاعب إيفان بروفيديل جاءت نتيجة مسحتين خضعا لها أمس (الخميس) إيجابية، وهما الآن في الحجر". وأضاف أنه "تماشياً مع البروتوكولات السارية، ستلي ذلك اختبارات كوفيد-19 قبيل مباراة بينيفينتو السبت". وجاءت نتيجة اختبار بينتانكور إيجابية بعد المباراة التي فاز حامل اللقب 3-0 في تورينو الثلاثاء.


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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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