أوين: ماني رفض الحصول على ركلة جزاء بسبب صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

أكد أسطورة الكرة الإنجليزية، مايكل أوين، أنه كان بإمكان ساديو ماني أن يسقط خلال مباراة الفريق ضد تشيلسي، ليحقق ركلة جزاء، لكنه اختار البقاء على قدميه. الهزيمة الخامسة توالياً لليفربول على أرضه للمرة الأولى في تاريخه، دفعت الناس إلى الخروج بنظريات غريبة بشكل متزايد حول ما يحدث. توصل مايكل أوين إلى فكرة عنيفة فيما يبدو حول المهاجمين ساديو ماني، ومحمد صلاح، بعد أن بقي واقفاً على قدميه في المنطقة، بعد تدخل من أندرياس كريستنسن، قال: "لم أصدق أنه لم يسقط هناك، أنا لا أدافع عن ذلك". وأضاف: "كانت لمسة رائعة، وربما كان يعتقد أنه قد يحصل على فرصة في نهاية الأمر، لكنه فعل شيئاً مشابهاً قبل أسبوع ضد شيفيلد يونايتد". وواصل: "فقط أتساءل، وقد يكون هناك القليل من الأفكار الملتوية التي تتسلل إلى رأسي، صلاح هو منفذ ركلة الجزاء في هذا الفريق، وإذا كان ماني يعتقد أنه حصل على فرصة للتسجيل، فإنه يعتقد أنه سيحرز هدفاً، إذا لم أبقى واقفاً على قدمي، فسيحصل صلاح على ركلة جزاء أخرى".

