شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأقوياء في سباق الصفوح بمضمار جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الأب الروحي»، لمضمار جبل علي، ينظم المضمار الأصفر، اليوم الجمعة، حفل سباقاته العاشر وقبل الأخير في هذا الموسم، والذي يحمل اسم «الصفوح».

ويشهد حفل الصفوح مشاركة إجمالية تبلغ 84 خيلاً تتنافس فيما بينها على ما مجموع جوائزه الإجمالية 514 ألف درهم.

ويعد الشوط الرابع هو الشوط الرئيسي والأبرز في هذا الحفل، مشاركة نوعية ممتازة تبلغ 8 خيول تتنافس في سباق كوندشنس لمسافة 1200 متر، ويبلغ مجموع جوائزه 100 ألف درهم برعاية «مزارع شادويل».

خيول عربية

وينطلق الحفل بسباقي هانديكاب لمسافة 1400 متر، الأول للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ مجموع جوائز هذا الشوط 50 ألف درهم برعاية شركة سرفيو، ويتقدم مرشحي هذا السباق «ايه اف الباهر» لخالد النابودة بإشراف إرنست أورتيل الذي لم يخسر في جبل علي، وينافسه كل من «العزوم» لعلي حداد بإشراف هلال العلوي وقيادة عبد العزيز البلوشي، و«مقام» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان.

أما ثاني الأشواط الذي يمتد لمسافة 1400 متر، فيبلغ مجموع جوائزه 64 ألف درهم برعاية الشعفار للاستثمار، وفي هذا السباق يستفيد «دينجرس ثوط» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية- ريبكا بايرن، بإشراف دووج واتسون من عامل الخبرة، ومعه رفيقته في الإسطبل «تابي سيو»، فيما يدفع المدرب علي الرايحي ب«الهدير» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

عودة «شجي»

ويمتد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر ويبلغ مجموع جوائزه 80 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري، ويواجه «تريكباج» لنقابة هاف ايه لاك بإشراف جابر رمضان خيولاً بعضها لم يشارك في جبل علي من قبل مثل «كورسن» لفريق البيت متوحد حامل الوزن الأعلى، ويعود «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري وقياد جيم كرولي.

أما خامس الأشواط فيمتد لمسافة 1800 متر برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «سكانا»، ويعود «دهباشي» لمحمد خليفة البسطي بعد فوز قوي الشهر الماضي، لكنه يحمل الوزن الأعلى أمام خيول فائزة في الأصفر من قبل مثل «ميستري لاند» لبندر العتيبي بإشراف هلال العلوي، كما يعلن «القعقاع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دووج واتسون عن حضوره للمرة الأولى.

فرصة للمبتدئة

وتتنافس خيول المبتدئة في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على جوائز قدرها 60 ألف برعاية مضمار جبل علي، وينطلق صاحب الأرض «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس باشالارد وقيادة ريان كوراتولو، للمرة الأولى في المضمار الأصفر، ويواجه «زيرو تو ايه هندريد» بإشراف ساتيش سيمار الذي اقترب من الصدارة في ميدان، لكن «فولسهود» لحمد الحمرور بإشراف علي الرايحي يعرف المضمار الأصفر جيداً ونتائجه جيدة ومتطورة للأفضل.

ويختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1600 متر ويبلغ مجموع جوائزه 76 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، ويشكل «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير الخطورة الأكبر، لكن «باليتومين» لنقابة بورسلي للسباقات بإشراف راشد بورسلي أثبت جدارته في جبل علي من قبل، ومعه رفيقه في الإسطبل «سلتيك برينس».