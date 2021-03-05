قبل ساعات من مواجهة فيتا كلوب.. موسيماني يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الأهلي، قبل ساعات من مواجهة فيتا كلوب، المقررة في التاسعة مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، وذلك بسبب موقف الفريق، بعد الخسارة من سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية، وتجمد رصد الفريق عند ثلاث نقاط، واحتلال المركز الثالث في مجموعته خلف سيمبا، وفيتا كلوب.



موسيماني يخشى تأثير واقعة كهربا على الأهلي



وكشف مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني حذر لاعبيه بشدة قبل مواجهة بطل الكونغو، خوفًا من السقوط في مباراة غدا السبت، وتلقى خسارة جديدة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وقال المصدر، إن تحذيرات موسيماني جاءت بسبب واقعة محمود كهربا، وخشية من تأثر اللاعبين بها قبل مواجهة بطل الكونغو، وهو ما قد يتسبب في غياب تركيزهم في المباراة المرتقبة.

موسيماني: الخسارة ستهدد مشوار الفريق للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا

وأكد المصدر أن المدير الفني، تحدث مع اللاعبين على خطورة فريق فيتا كلوب، خاصة خارج أرضه، بعد أن نجح في الفوز على المريخ السوداني، برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية، وهو ما يفسر أن بطل الكونغو يُجيد اللعب خارج أرضه ويمكنه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

واختتم المصدر، أن موسيماني حذر لاعبيه أن الخسارة من فيتا كلوب، قد تهدد مشوار الفريق في الحفاظ على لقبه القاري الذي توج به في النسخة الأخيرة على حساب الزمالك، لافتًا إلى أن خسارة الفريق تعني خروجه من المنافسة بشكل كبير خاصة وأن الفريق سيخرج في الجولتين المقبلتين في كينشاسا والخرطوم، على أن يستضيف في الجولة السادسة فريق سيمبا في ستاد القاهرة الدولي.