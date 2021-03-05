شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ووادي دجلة بالجولة 15 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة وادي دجلة والإسماعيلي التى تجمع الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد اللقاء هدفاً ملغياً أحرزه صلاح أمين مهاجم وادي دجلة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بداعي وقوع أمين في مصيدة التسلل.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب فريق الاسماعيلي الذي بدأ ضاغطاً على الفريق الدجلاوي من الثواني الأول، ولكن دون خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

شهدت الربع ساعة الأولى سيطرة كاملة من قبل فريق الاسماعيلي على مجريات اللقاء ومحاصرة وادي دجلة في وسط ملعبه، حيث اعتمد فريق الغزلان على الهجمات المرتدة فقط، وتألق محمد عبد المنصف حرس مرمى دجلة في إبعاد كرة خطيرة لشكري نجيب مهاجم الاسماعيلي سددها بقوة على المرمى في الدقيقة 12.

استفاق وادي دجلة في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط ببعض المحاولات على مرمى الاسماعيلي عن طريق صلاح أمين مهاجم الفريق الدجلاوي إلا أنها مرت بسلام على مرمى الدراويش.

وفي الدقيقة 32 أحرز صلاح أمين أول أهداف اللقاء لصالح وادي دجلة في شباك الدراويش إلا أن حكم اللقاء أحمد الغندور ألغى الهدف بداعي وقوع صلاح أمين في مصيدة التسلل.

واصل الفريقان تبادل الهمات في أخر ربع ساعة ولكن دون خطورة حقيقية، باستثناء رأسية مميزة سددها فخر الدين بن يوسف لاعب الدراويش على مرمى محمد عبد المنصف الذي تألق في إبعاد الكرة في الدقيقة 45 قبل أن تسكن الشباك، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان وادي دجلة قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، اسحاق يعقوبو، جورجينو، رودني أنطوي، محمد رضا.

فيما بدأ الاسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد مجدي، خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى فارس، خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، خط الهجوم: محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين، شكري نجيب.