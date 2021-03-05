شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات موسيماني في محاضرة المران الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي لمواجهة فيتا كلوب والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال محاضرة الفيديو، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب غدا السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا. وتضم مجموعة الأهلي إلى جانب فيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

من جانبه، يعكف موسيماني على دراسة فريق فيتا كلوب الكونغولي من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المحلي، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل ، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف بطل الكونغو.

كما يعمل موسيماني ومعاونيه على دراسة فيتا كلوب ومعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة السبت القادم.

ومن المقرر أن يحاضر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي بالفيديو وإطلاعهم على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق المنافس ومصادر القوة في الفريق الكونغولي وتكليف كل لاعب بمتابعة تحركات اللاعب المنافس له في مركزه داخل الملعب، على هامش تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير لهذه المباراة الهامة.