شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تحتفل بعيد ميلاد شيكابالا: "تنده يقول حاضر وهو الحبيب الحاضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لقناة نادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد لاعبها الفهد الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذى يوافق اليوم 5 مارس، حيث أتم عامه الـ35، واحتفلت قناة الفريق الأبيض على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة له عبر موقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يرتدى "تاج".

وتغزلت الصحفة الرسمية لقناة الأبيض، في لاعبها، وكتبت "تنده يقول حاضر وهو الحبيب الحاضر "شيكابالا"، ابن نادي الزمالك، واحد من أمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، النهاردة عيد ميلاد الأسمراني 35، كل سنة وأنت طيب يا شيكا".

وسرعان ما استقبل البوست عدد كبير من التعليقات التي تهنئ لاعب النادى الأبيض بعيد ميلادها، وحظي المنشور على تفاعل كبير من عشاق القلعة البيضاء من جميع أنحاء الوطن العربى.



شيكابالا

يأتى هذا بعدما كان عدد كبير من نجوم الأهلى والزمالك والكرة المصرية، قد حرصوا على تهنئة "شيكابالا"، بمناسبة عيد ميلاده 35، متمنين له عاما سعيدا ومزيدا من التألق فى مشواره الكروى، ونشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع النجم شيكابالا، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى"، كما نشر النجم المصرى محمد الننى، المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى، صورة أيضا مع شيكابالا، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا ساحر".

وهنأ النجم مصطفى محمد، المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى، ناشرا صورة مع شيكابالا، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا ساحريكا"، وأيضا المغربى أشرف بن شرقى، الذى نشر أيضا صورة مع قائد الزمالك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا شيكابالا".