شكرا لقرائتكم خبر عن "هو ولدنا أفشة"..صفحة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد صاحب الضربة القاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر، بعيد ميلاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذي أكمل اليوم عامه الـ 25، ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة أفشة خلال مشاركته في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، حيث سجل الهدف القاتل للأحمر في شباك الزمالك عبر تسديدة صاروخية ليحسم تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه بعد غياب طويل، وعلقت صفحة الأهلي "هو أفشة.. هو ولدنا أفشة..نحتفل اليوم بعيد ميلاد أفشة صاحب موقعة القاضية ممكن..نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



قفشة

وفي موسم 2018/2019، انضم محمد مجدي قفشة إلى النادي الأهلي، قادماً من صفوف بيراميدز في صفقة لم تكن متوقعة نظراً للمنافسة الشرسة بين الناديين، إلا أن الأهلاوية لم يعلموا وقتها أن تلك لصفقة ستكون الأغلى للقلعة الحمراء وستعيد لهم حلماً طالما ترقبوه في القارة السمراء.

ومع النادي الأهلي بدأ قفشة رحلة "الطموح" الحقيقية، في الوقت الذى لم يصدق الكثيرين أنه سيكون خليفة عبد الله السعيد في الأهلي، بل سيكون قادراً على تعويض غيابه بشكل أفضل، وهو الأمر الذى عانت منه القلعة الحمراء، لعدم وجود حلقة الربط بين الدفاع والهجوم، وعدم وجود اللاعب القادر على تسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة والمباريات المعقدة، خاصة في دوري أبطال أفريقيا، والذي كان الفريق الأحمر قد خسره موسمين متتاليين في وجود عبد الله السعيد.

مع قدوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء، تحول أداء محمد مجدي قفشة، وأصبح أكثر خطورة وإيجابية على المرمى، ليكون على موعد مع خطف قلوب الأهلاوية في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أفريقيا، ويسجل القاضية، بهدف نموذجي في الدقائق القاتلة من عمر القمة المصرية الأفريقية، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ليتوج بالأميرة الأفريقية التاسعة على حساب الزمالك بعد غياب 7 سنوات عن دولاب البطولات الأحمر.

رجل القاضية عاد من جديد، لينقذ الأهلي من تعادل مخيب للآمال، عندما نجح في تسديد كرة قوية سكنت شباك المقاولون العرب، ليفوز الأهلي بنتيجة 3/2، بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ويستعيد قمة الدوري من الزمالك.