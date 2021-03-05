شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: سلبية مسحة فريق الكرة قبل مواجهة فيتا كلوب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.

على صعيد متصل ، عُقد الاجتماع الفني للمباراة اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة ، وحضره من الأهلي، سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وكرم عطا، إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي ، كما حضر الاجتماع النيجيري علي إبراهيم، المنسق العام، والأوغندي، مايك ليتي المراقب، وإيناس مظهر مسئول الإعلام بالكاف، والدكتور محمد سلطان، المراقب الطبي ومسئولي نادي فيتا كلوب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر.

ويرتدي فيتا كلوب القميص الأخضر والشورت الأسود ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وصول الفريقين إلى الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.