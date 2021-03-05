شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف للاعبي الزمالك نقاط قوة وضعف الترجي فى محاضرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق الكروي، في فندق الإقامة بتونس بعد قليل، للحديث عن مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بملعب رادس.

وتقام محاضرة باتشيكو للاعبي الزمالك، قبل توجه المدرب البرتغالي لملعب رادس، لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قبل مران الزمالك الأخير، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي "الكاف" المتبع، قبل المباريات الأفريقية.

ويتحدث باتشيكو مع لاعبي الزمالك خلال محاضرة اليوم، على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، فيما يخص فريق الترجي حيث سيكشف المدرب مفاتيح لعب المنافس للاعبيه بعد مشاهدته لبعض مباريات بطل تونس الأخيرة، لتحديد طريقة اللعب الأمثل لخوض المباراة.

وتسود حالة تفاءل داخل بعثة الزمالك في تونس قبل ساعات من مباراة الترجي، في ظل حالة تركيز اللاعبين الشديدة والتي لاحظها مسئولو البعثة البيضاء، في ظل وجود رغبة قوية في العودة للقاهرة بعد تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

وسادت حالة إرتياح داخل بعثة الزمالك، بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها اللاعبين وكافة أفراد البعثة ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الترجي والتي جاءت سلبية ليكون جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة بطل تونس في السادسة من مساء السبت ويصبح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، قادر على الاستعانة بأى لاعب متواجد في القائمة وفقا لرؤيته الفنية.