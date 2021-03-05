شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتأهل الى نهائى بطولة روما الدولية للمصارعة وتضمن ميدالية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية فى التأهل الى نهائى بطولة روما الدولية ، بعد التغلب على لاعبة ايطاليا انريكا 11-0 ، وسط سعى وطموح بتحقيق ميدالية فى البطولة التى تدخل ضمن الرانك، والتصنيف الدولى.

ومن المقرر أن تواجه اللاعبة نظيرتها الكندية ايركا مساء اليوم ، لحسم المركز الاول ، والميدالية الذهبية ولتضمن ميدالية أخرى لمصر .

وتٌعد سمر حمزة من اللاعبات المرشحات بقوة للتاهل الى اولمبياد طوكيو ، فى ظل تألقها و مستواها الذى يتطور من بطولة لأخرى .

وحقق عبد اللطيف منيع الميدالية الفضية و المركز الثانى أمس فى منافسات وزن تحت 130 كجم ، بينما احتل كيشو المركز السابع بالهزيمة امام لاعب روسيا فى ربع النهائى .