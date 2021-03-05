هانى أبو ريدة يهنئ أحمد حسن كوكا والفهد الأسمر شيكابالا بعيد ميلادهما

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القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقي، على تهنئة الفهد الأسمر محمود عبد العزيز "شيكابالا"، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم 5 مارس، حيث أتم عامه الــ35 .



أبو ريدة يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

ونشر أبو ريدة، صورة لـ"شيكابالا" عبر حسابة على تويتر، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد لنجم منتخب مصر وقائد نادي الزمالك الفهد الأسمر شيكابالا".

كما احتفل أبو ريدة، بعيد ميلاد الدولى المصرى أحمد حسن كوكا، لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني، حيث نشر له صورة عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد للاعب منتخب مصر المتألق في الملاعب اليونانية أحمد حسن كوكا"، ويحتفل كوكا بعيد ميلاده اليوم، حيث انه من مواليد 5 مارس عام 1993، أي بلغ اليوم 28 عاما.



هانى ابو ريدة يهنئ كوكا بعيد ميلاده

وفى السياق ذاته، كانت الصفحة الرسمية لقناة نادى الزمالك، قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد لاعبها الفهد الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وذلك بنشر صورة له عبر موقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يرتدى "تاج".

وتغزلت الصحفة الرسمية لقناة الأبيض، في لاعبها، وكتبت "تنده يقول حاضر وهو الحبيب الحاضر "شيكابالا"، ابن نادي الزمالك، واحد من أمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، النهاردة عيد ميلاد الأسمراني 35، كل سنة وأنت طيب يا شيكا".

وسرعان ما استقبل البوست عدد كبير من التعليقات التي تهنئ لاعب النادى الأبيض بعيد ميلادها، وحظي المنشور على تفاعل كبير من عشاق القلعة البيضاء من جميع أنحاء الوطن العربى.