شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته ..كيف يستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الكروي المصري إنطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول في النصف الثاني من مارس الجاري لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022 ) ، ونطرح في التقرير التالي أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمعسكر في التقرير التالي:

س: ما هي خطة الجهاز الفني للمنتخب لمعسكر مارس؟

ج: حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول قرر عقد مؤتمر صحفي 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

س: ماذا عن موعد إعلان قائمة المنتخب المحلية لمعسكر مارس؟

ج: من المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

س: متى يعلن البدري أسماء لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز المنضمين للمنتخب؟

ج: يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي كينيا وجزر القمر عقب انتهاء مشاركتي الاهلي و الزمالك في مباريات الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا بينما يرتبط بيراميدز بمباراة في البطولة الكونفدرالية يومي 16و17 مارس .