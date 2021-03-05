شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتأهل الى نصف نهائى بطولة روما الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية فى التأهل الى منافسات الدور نصف النهائى من بطولة روما الدولية، بعد التغلب على لاعبة إيطاليا ميتالدى بنتيجة 0\10 ، فى البطولة التى تستمر حتى بعد غد الأحد .

ومن المقرر أن تلعب سمر حمزة مع اللاعبة الايطالية اينريكا فى قبل نهائى البطولة ، وسط سعى وطموح أن تحقق ميدالية فى البطولة التى تدخل ضمن الرانك و التصنيف الدولى .

وحقق عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب أول ميدالية للمصارعة فى البطولة ، حيث توج بالمركز الثانى و الميدالية الفضية ، عقب الهزيمة أمام لاعب تركيا ، و التى أرجعها اللاعب الى الظلم التحكيمى فى البطولة .

وفيما يخص محمد ابراهيم كيشو لاعب المنتخب فحقق المركز السابع بعد الهزيمة أمام لاعب روسيا فى ربع النهائى بسبب ظلم التحكيم أيضا .

ويتوجه لاعبى المنتخب بعد انتهاء البطولة إلى المجر لاستكمال المعسكر المقام هناك ، فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى تقام الشهر المقبل بالمغرب .