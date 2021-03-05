شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر المنتخب الأولمبى بمد فترة قيد القائمة المفتوحة لطوكيو حتى 9 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد فترة قيد قائمة اللاعبين المفتوحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو حتى 9 ابريل المقبل.

وأوضح الفيفا فى خطابه لاتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى أن سبب المد هو عدم تحديد المنتخبين المتأهلين للأولمبياد من أمريكا الشمالية حيث سيتحدد الفريقان أواخر مارس الجارى، لذا قرر الفيفا مد المهلة حتى 9 ابريل المقبل لمنح الفريقان المتأهلان فرصة لقيد قائمة اللاعبين المفتوحة.

واستقر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، على قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى القائمة المفتوحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

وقال غريب لـ"الخليج 365" إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر، خاصة أنه لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة المفتوحة وكذلك الأولية حتى يحتفظ بفرص انضمامه انتظارًا للقائمة النهائية.

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

يذكر أن المنتخب الأولمبى توج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل للأولمبياد طوكيو 2021 بجانب كوت ديفوار وجنوب افريقيا.