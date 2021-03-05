شكرا لقرائتكم خبر عن شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي ووادي دجلة يعتمد على صلاح أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ماريو سالاس المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام فى اللقاء الذى ينطلق فى تمام الساعة الثالثة عصرا، والذي جاء كالتالي: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، اسحاق يعقوبو، جورجينو، رودني أنطوي، محمد رضا.

كما أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريق الدراويش، حيث شهد التشكيل تواجد كل من التونسي فخر الدين بن يوسف و عماد حمدي و محمد هاشم ومصطفى فارس، إلى جانب الظهور الأول للحارس محمد مجدي في حراسة المرمى هذا الموسم.

و جاء التشكيل بالكامل على النحو الآتي:-

حراسة المرمى : محمد مجدي

خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى فارس

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل

خط الهجوم: محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين، شكري نجيب

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها الدراويش من 13 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة في مثلهم، وسجل لاعبو الدراويش 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 18 والأخير في جدول المسابقة برصيد 8 نقاط، حصدها فريق الغزلان من 14 مباراة حيث فازوا في واحدة وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو دجلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

وطالب ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي الفريق، بضرورة الحفاظ على المستوى الذى ظهروا به أمام الزمالك، والبناء على لك المباراة لتقديم عروض أفضل في اللقاءات المقبلة، مشدداً على أهمية الفوز للهروب من قاع الجدول، بينما على الجانب الأخر، شدد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى طاقتهم للهروب من القاع والعودة بالدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.

وعلى صعيد تاريخ لقاءات الفريقين فقد جمع الناديان 16 مواجهة ، حيث فاز الدراويش فى 7 وتعادل 3 وخسر 6 ،له من الأهداف 17 وعليه مثلهم وتم تحقيق كلين شيت فى 5 مباريات.

-ملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 3 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراة واحدة.