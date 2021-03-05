شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي، والذي يوافق اليوم الخامس من شهر مارس، ونشر صبحي صوراً برفقة زوجته خلال تواجدهما بصالة الجيم عبر حسابه الشخصي على انستجرام وقال "عيد ميلاد سعيد ودايما في الجيم كدة ..بحبك".



حبيبة اكرامي (1)



حبيبة اكرامي (2)

و استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على ضم الثنائي مصطفي محمد المحترف بصفوف فريق جالاطه سراي التركي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز لمباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومى 25 و 29 مارس الجاري فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البدري مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أحقية المنتخب الأول في ضم أى من لاعبي المنتخب الأولمبي في المباريات الرسمية، مثل مصطفي محمد ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على أن يكون للمنتخب الأولمبى اختيار القوام الأساسي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل..