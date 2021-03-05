شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: وائل جمعة أهم مدافع في تاريخ مصر مش حريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن ماريو سالاس المدير الفني لفريق وادي دجلة، يلعب في حدود أكبر من إمكانيات فريقه الحالي، وهو ما يضع فريق الغزلان في ورطة بشكل مستمر عندما يتعرضون للضغط من قبل المنافسين يفقدوا الكرة سريعاً ويتعرضون لخطورة كبيرة، وقال فضل في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت: التمريرات الخاطئة كثيرة في فريق وادي دجلة، ولكن تحركات اللاعبين خطيرة جداً، الأدوات التى يمتلكها المدرب لا تساعده، والتمريرات الخاطئة تحمل عبد المنصف مسئولية كبيرة جداً.

أضاف محمد فضل: كيف سيكون معك مدافع يعتمد على القوة في اللعب وتقول له ابدأ هجمة، على سبيل المثال وائل جمعة أبرز مدافع في تاريخ مصر، عمره ما كان لاعب كرة حريف بيرقص ويعدي ولكنه عندما يلتزم بمهاجم كان يقوم بمهمته على أكمل وجه وينهي خطورته.

واختتم نجم الأهلي السابق: إبراهيم يوسف كان مدافع ولاعب كرة مميز، في كل تشكيل لمنتخب مصر يتم ترشيحه على أنه الأفضل وهذا دفعني لأشاهد مبارياته السابقة، هو لاعب طويل وحريف مثل إبراهيم سعيد، وعلاء ميهوب، وهاني سعيد، يمكنهم اللعب في مركز المدافع ومراكز أخرى.

وأعلن ماريو سالاس المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام فى اللقاء الذى ينطلق فى تمام الساعة الثالثة عصرا، والذي جاء كالتالي: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، اسحاق يعقوبو، جورجينو، رودني أنطوي، محمد رضا.

كما أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريق الدراويش، حيث شهد التشكيل تواجد كل من التونسي فخر الدين بن يوسف و عماد حمدي و محمد هاشم ومصطفى فارس، إلى جانب الظهور الأول للحارس محمد مجدي في حراسة المرمى هذا الموسم.

و جاء التشكيل بالكامل على النحو الآتي:-

حراسة المرمى : محمد مجدي

خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى فارس

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل

خط الهجوم: محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين، شكري نجيب

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها الدراويش من 13 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة في مثلهم، وسجل لاعبو الدراويش 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 18 والأخير في جدول المسابقة برصيد 8 نقاط، حصدها فريق الغزلان من 14 مباراة حيث فازوا في واحدة وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو دجلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

وطالب ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي الفريق، بضرورة الحفاظ على المستوى الذى ظهروا به أمام الزمالك، والبناء على لك المباراة لتقديم عروض أفضل في اللقاءات المقبلة، مشدداً على أهمية الفوز للهروب من قاع الجدول، بينما على الجانب الأخر، شدد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى طاقتهم للهروب من القاع والعودة بالدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.

وعلى صعيد تاريخ لقاءات الفريقين فقد جمع الناديان 16 مواجهة ، حيث فاز الدراويش فى 7 وتعادل 3 وخسر 6 ،له من الأهداف 17 وعليه مثلهم وتم تحقيق كلين شيت فى 5 مباريات.

-ملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 3 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراة واحدة.